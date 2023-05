Vaimse tervise kohvikusse tullakse nii suhteprobleemidega kui ka üksildustundest

«Vaimse tervise kohvikusse tullakse mitmesuguste muredega: sassi läinud peresuhted, üksildus, mahajäetuse tunne, motivatsiooni puudus, aga ka suitsiidsete mõtete tõttu. Sageli aitab vabatahtlik mure sõnastada ja normaliseerida,» rääkis Peaasi.ee projektijuht Sandra Liiv.

«Vaimse tervise raskuste normaliseerimine on tunnistamine, et kõigil on vahel raske ja see on okei. Püüame inimesi julgustada oma muresid jagama, sest oma vaimse tervise raskusi ainult endale hoides võib tekkida lisakoorem varjamisest,» lisas Liiv.

Vaimse tervise raskustest rääkimiseks on vaimse tervise kohvikus võimalik kasutada Peaasi.ee lood vestlusmenüüd, mis kergendab vestluse alustamist.

«Teemad, mille tõttu vaimse tervise kohvikusse vestlema tullakse võivad olla väga rasked. Meil on olnud olukordi, kus inimene saabub vestlusele nuttes või on endasse tõmbunud ning sellistel puhkudel on vestlusmenüü abiks kasvõi selleks, et inimene saab hetkeks süveneda menüü lugemisse,» selgitas Liiv.

Vaimse tervise kohviku vestlusmenüü leiad siit.

Vaimse tervise kohvikusse on oodatud kõik inimesed, kes soovivad jagada oma vaimse tervise raskusi või on mures oma lähedase vaimse tervise pärast ning soovivad nõu küsida.

Vaimse tervise kohvikud toimuvad laupäeval, 27. mail Tallinnas Rävala pst Reval Cafes, Tartus Riia mnt Reval Cafes, Viljandis Tegelaste toas ja Pärnu kohvikus Cafe XS.

Vaimse tervise kohvikutes saab vestelda peamiselt eesti keeles, kuid piiratud aegadel ka vene ja inglise keeles. Vaimse tervise kohvikute lisainfo leiad siit.

Kohvikus olevad vabatahtlikud on läbinud vaimse tervise esmaabi koolituse, kus nad omandasid toetava kuulamise ja vaimse tervise esmaabi pakkumise oskuseid. Vabatahtlikud on vaimse tervise kohvikus eraldi märgistatud lauas valge T-särgiga, millel on kiri «Olen olemas». Vaimse tervise kohvikus saab kohapeal lugeda või koju lugemiseks kaasa võtta ärevuse, depressiooni ja vaimse tervise esmaabi töövihikuid.