AI avastas uue antibiootikumi, mis teeb superbakterile tuule alla

Kui nad katsetasid antibiootikumi superbakteriga nakatatud hiirte nahal, kontrollis see bakterite kasvu, mis viitab sellele, et meetodit saab kasutada ka teiste ravimresistentsete patogeenidega võitlevate antibiootikumide loomiseks.

Veelgi enam, tehisintellekti tuvastatud ühend töötas viisil, mis tõrjus ainult probleemset patogeeni. Tundub, et see ei tapa paljusid teisi soolestikus või nahal elavaid kasulikke bakterite liike.

Kui rohkem antibiootikume toimiks ainult sihipäraselt hävitamist vajava patogeeni vastu, võiks see teadlaste sõnul vältida bakterite ravimitele resistentseks muutumist.

Uuring avaldati ajakirjas Nature Chemical Biology.

«See on uskumatult paljutõotav,» ütles Pennsylvania ülikooli Perlmani meditsiinikooli dotsent dr Cesar de la Fuente, kes kasutab tehisintellekti uute ravimeetodite leidmiseks, kuid ei olnud seotud uue uuringuga.

De la Fuente ütleb, et seda tüüpi lähenemisviis uute ravimite leidmisel on esilekerkiv valdkond, mida teadlased on katsetanud umbes 2018. aastast. See lühendab oluliselt aega, mis kulub tuhandete paljulubavate ühendite läbi vaatamiseks.

«Ma arvan, et tehisaru, nagu oleme näinud, saab edukalt rakendada paljudes valdkondades ja ma arvan, et ravimite avastamine on omamoodi järgmine piir.»