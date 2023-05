VIDEO ⟩ Nõelad ananassis: põhjus, miks vili suus torkima hakkab

Ananass sisaldab rafiide, mis on teravate otstega nõelakujulised kaltsiumoksalaadi kristallid.

Rafiidid pakitakse želatiinmassis pikuti kokku ja kui taim on kahjustatud, siis põhjustab taimemahl või sülg želatiinmassi paisumist, nii et kristallid vabanevad. See põhjustab suus ärritust ja isegi valutunnet, eriti kui vabanevad veel ärritavad bioaktiivsed ained.