Ajule särtsu juurde: üllatav vahend parandab mälu

Miks on rütmiliselt «süttivad» ajurakud kasulikud? Uuringud näitavad, et ajurakud suhtlevad tõhusalt, kui nende aktiveerumine on koordineeritud samas rütmis. Niisiis on tACS-i eesmärk esile kutsuda rütmilist ajutegevust, mis soodustab terviklikku vaimset funktsiooni, eriti kui aju ei pruugi olla võimeline neid rütme ise tekitama.

Teist tüüpi transkraniaalne elektriline stimulatsioon, tDCS, rakendab ühelaadset vooluülekannet. Kõnealune tACS on aga suhteliselt uus tehnoloogia. See, kas see võib vaimse funktsiooni muutmiseks aju rütme tugevdada või esile kutsuda, on muutunud aju stimuleerimise valdkonnas põletavaks küsimuseks. Kuigi mõnes uuringus on leitud tõendeid muutuste kohta ajutegevuses ja vaimses funktsioonis, viitavad teised, et inimestel kasutatav elektriimpulsside tugevus on otsese mõju avaldamiseks liiga nõrk.