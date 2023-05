Teadlased avastasid, mis põhjustab beebidel hällisurma

Imikute äkksurma sündroom (SIDS), tuntud ka kui «hällisurm», on haruldane seisund, mille puhul terve laps ootamatult sureb. Tavaliselt juhtub see lapse une ajal, kuid on juhtumeid, kus see on esinenud ka ärkvelolekul. Enneaegselt sündinud või väikese sünnikaaluga imikutel on suurem risk hällisurmaks.