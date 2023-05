Megan Fox avaldas, millist rasket haigust ta põeb

«Kui sellel inimesel on näiteks nähtav arm või muu füüsiliselt märgatav deformatsioon, siis me ei räägi sellest haigusest. Düsmorfia puhul on inimene peaaegu isegi obsessiivne. See võib olla väike kühm nende ninas, või hammas, mis on veidi rivist väljas, räägib kliiniline psühholoog ja autor Ramani Durvasula.