Allergialiidu ja Südameapteegi nõustamisteenus aitab leevendada allergikute vaevusi

Südameapteeke koondava Pharma Holdingu juhatuse esimehe ja tegevjuhi Evelin Härma sõnul on aastast-aastasse apteekides nähtud, et märtsist-septembrini, mil on allergia põhihooaeg, otsivad inimesed allergia sümptomitele apteegist leevendust.

Eesti allergialiidu juhatuse liige ja lastearst-allergoloog dr Kaja Julge sõnul saavad patsiendid tänu koostööle kiiremini nõu ja abi. «Mõistagi saab allergia diagnoosi ja ravi määrata vaid arst, kuid on väga oluline, et infot ja nõu erinevate allergeenide, toodete ja allergiate leevenduse osas saaks ka apteekidest. Eesti allergialiidu üheks eesmärgiks on, et info jõuaks paremini patsientideni ja patsiendid saaksid kiiremini paremat abi. Apteekritele tehtud põhjalik koolitus aitab sellele kindlasti kaasa,» tõdes Julge. Ta lisas, et erinevat infot nii allergiate kui abivahendite kohta liigub palju, kuid patsientidel endil on väga keeruline sellest infoküllusest olulist infot eristada ning on väga oluline, et lisaks arstidele oskaksid siinkohal abiks olla ka apteekrid.