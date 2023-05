Alla aastase beebi õige füüsilise arengu jaoks tuleb koos võimelda

Enamik beebisid harjutab hoolega pööramist seljalt kõhule, pöörates ennast esialgu igal võimalikul juhul külgedele ja siis juba ka kõhuli. Siin peaks kindlasti jälgima, et laps harjutaks pööramist mõlemale küljele. Kui märkate, et beebi üritab pöörata või pöörabki ainult üle ühe õla, siis meelitage teda kasutama ka teist kehapoolt. Vajadusel abistage teda pööramisel, et mõlemad kehapooled saaksid sümmeetriliselt areneda.

Viiendal elukuul pöörab enamik beebisid ennast seljalt kõhule, kuid tagasi pööramise oskust neil veel pole, see võtab veidi aega. Selle elukuu tähtis oskus on pivot ehk oskus liikuda kõhuliasendis ümber oma telje. See on oluline oskus kahe kehapoole koostöö arengus. Samuti näitab see oskus, et beebi oskab aru saada eseme asukohast ja suudab oma keha vastavalt sellele suunata. Ta kukutab mänguasja maha, vaatab, liigub järele, tõenäoliselt maitseb ja kukutab siis jälle maha. See on beebi jaoks vahva mäng, millega ta saab ennast ise lõbustada.