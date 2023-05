Arst avaldab põhjuse, miks beebidele ei tohi anda joogiks tavalist vett

Miks see siis nii ohtlik on? Raj selgitab, et vastsündinute neerud on vähemalt poole väiksemad kui täiskasvanu omad, ja pole veel nii arenenud, et suurel hulgal vett filtreerida. Liigne vesi püsib pikemalt kehas, lahjendades vere naatriumisisaldust, mis on tuntud ka kui hüponatreemia. See võib põhjustada krampe, raskematel juhtudel kaasa tuua isegi ajuturse, ütles dr Raj.