Koduse õhu aitab mürkidest puhastada odav abinõu

Arvestades, et inimesed veedavad 90 protsenti oma ajast siseruumides – kodus, koolis või töökohal–, on oluline, et õhk, mida hingame, oleks võimalikult puhas, vahendab New Atlas.

Suur siseõhu saasteallikas on bensiiniaur, mis sisaldab nelja ohtlikku lenduvat orgaanilist ühendit: benseeni, tolueeni, etüülbenseeni ja ksüleeni. Nende koondnimi on BTEX. Need ühendid on mürgised, väga kantserogeensed ja seotud hingamisteede haiguste ja kesknärvisüsteemi probleemidega. Uuringud on näidanud, et bensiinijaamad mõjutavad BTEXi kontsentratsiooni koolides kuni 250 meetri kaugusel.

Nüüd näitavad Austraalia Sydney tehnikaülikooli teadlased, kui tõhusalt suudavad taimed siseõhu neist ohtlikest toksiinidest puhastada.

«Me teame, et siseõhk on sageli oluliselt saastatum kui välisõhk, mis omakorda mõjutab vaimset ja füüsilist tervist,» ütles teadlastega koos töötanud tehase Ambiuse peadirektor Johan Hodgson. «Kuid suurepärane uudis on see, et uus uuring näitas, et nii lihtne asi nagu taimede hoidmine siseruumides võib tohutult palju muuta.»

Tavapärased õhupuhastustehnoloogiad, näiteks kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete süsteemide filtreerimisseadmed, ei suuda eemaldada siseõhust gaasilisi saasteaineid. Taimede võime eemaldada õhust mitmesuguseid saasteaineid on juba ammu teada. Probleem on seisnenud selles, et seni pole tehtud ühtegi uuringut kontrollimaks, kui tõhusalt need seda teevad.

Võimas luuderohi