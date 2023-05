Ott Kiivikas kutsub kõiki Kristiine välijõusaalitreeningutele.

«Avalike tasuta spordiürituste korraldamine linnaosas alati tervitatav, samuti on jõutreeningud, näiteks treeningud välijõusaalis on saamas iga aastaga aina populaarsemaks. Mõõdukas jõutreening on kasulik igas vanuses inimestele. On rõõm tõdeda, et sel korral on treeningute eestvedaja professionaalne ja tunnustatud treener kulturist Ott Kiivikas,» rääkis Kristiine linnaos vanem Jaanus Riibe.