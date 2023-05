Hulgiskleroosi patsiendid on parimas tööeas, kuid tõhusat ravi võimaldatakse tihti liiga hilja

Hulgiskleroosi alase huvikaitse ja teadlikkusega tegelev Eesti patsiente ühendava Eesti sclerosis multiplex’i ühingute liidu juhatuse liikme Maiu Maasi sõnul võib haigus avalduda väga eripalgeliselt. «Sclerosis multiplex on raske haigus, mis muudab kindlasti kõikide diagnoosi saanute maailmapilti ja paneb elu veidi teistmoodi hindama. Sellele vaatamata ei ole see tänaseks haigus, mis takistaks mitmekülgset elu. Vajaliku ravi ja just ravi õigeaegsel saamisel saab ka enamus sclerosis multiplex’ i patsiente elada tavapärast ja täisväärtuslikku elu.»

Kõrge efektiivsusega hulgiskleroosi ravimid, mis on näidanud haiguse süvenemise pidurdamisel parimat tulemust, on Eestis kasutatavad alles kolmandas ravireas. Roche ja Statistikaameti läbi viidav analüüs viitab, et enamus Eesti patsientidest (59%), kes on saanud kõrge efektiivsusega ravi, hakkavad seda saama kuus või rohkem aastat pärast esmasdiagnoosi. Esimese kahe aasta jooksul sai kõrge efektiivsusega ravi vaid 13,8% patsientidest.