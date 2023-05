Seletamatute häirete kohta tehti oluline avastus

Leiud koos varasemate töödega, mis avaldati ajakirjas Frontiers in Psychiatry, viitavad sellele, et vaimse tervise probleemid mängivad oma osa haiguse arengus ligikaudu veerandil kroonilise väsimussündroomi või ärritunud soole sündroomiga inimestest.

Creed ütles: «See töö annab tõendeid selle kohta, et paljude inimeste jaoks on nende kurnavate seisunditega seotud palju erinevaid füüsilisi ja psühholoogilisi tegureid.

«Kuigi on olemas sümptomitele suunatud ravimeetodeid, mis võivad neid seletamatuid häireid leevendada, peaksime püüdma täielikult mõista nende põhjuseid. Tõenäoliselt võivad need areneda mitmel erineval viisil; tõenäoliselt on kaasatud terve hulk füüsilisi ja vaimseid tegureid. Ravi muutub üha tõhusamaks, kui meie arusaam põhjustest paraneb.

Sellest pole abi, kui mõelda, et haigused on kas «füüsilist» või «psühholoogilist» päritolu, ja see kunstlik jaotus võib raskendada haigetel sobiva abi saamist. See uuring võib aidata seda probleemi leevendada.»