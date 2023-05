Kliiniline lapsepsühholoog: pekstes ei kasvata empaatilist inimest

Kuidas aidata abivajavat last?

Kliiniline lapsepsühholoog Mariana Saksniit julgustab mitte eirama enda intuitsiooni või märke, mis viitavad, et lapsega on midagi halvasti. «Kui lapse käitumine on muutunud või sul on kahtlus, et lapsel on mingi mure, siis seda ei tohi eirata ükski täiskasvanu. Minu praktika näitab, et olukorras, kus täiskasvanul on mingigi intuitsioon või kahtlus, et lapsega pole korras, on päris situatsioon kordades hullem. Aga see paistab sageli välja väga väikeste märkidena,» sõnas ta.