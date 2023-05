Arst hoiatab: levinud aine saab muuta masse mürgitavaks surmarelvaks

«Enne fentanüüli olid ainsad elujõulised masse mõjutada võvad mürgid haruldased ja raskesti ligipääsetavad ained, nagu tsüaniid või närvimürgid,» ütles Rutgersi New Jersey meditsiinikooli erakorralise meditsiini osakonna juhataja ja raamatu «Frontiers» vanemautor Lewis Nelson. «Fentanüül võib õige levitamise korral olla sama surmav ja seda on kõikjal. Motiveeritud inimene võib hõlpsasti hankida sadade inimeste mürgitamiseks piisava koguse, mis lõikamata kujul mahub hõlpsasti teelusikale.»

Väheste tehniliste teadmistega ründajad võivad viia sünteetilist opioidi surmavates annustes hoonete ventilatsioonisüsteemidesse või kohalikesse toidu- või veevarudesse. Nelson ütles, et suuremahulise rünnaku puhul on ebatõenäoline, et see õnnestub, nii et lihtsalt veoautokoormatäie veehoidlasse viskamine ei too tõenäoliselt kaasa olulisi inimohvreid.