Kust oma tervisemurele abi saab, kui perearsti ei ole läheduses?

Samuti on võimalik riiklikel pühadel ja nädalavahetusel ajavahemiku 08.00-22.00, graafikuga töötavatel inimestel haigestumise korral võimalik helistada nõuandetelefonile isikustatud konsultatsiooniks, et avaldada soovi haiguslehe avamiseks. Kõne vastu võtnud arst saab teha haigestumise ning töövõimetuslehe avamise vajaduse kohta märke digiloosse. Seejärel peab inimene kindlasti esimesel võimalusel ühendust võtma oma perearstikeskusega, et töövõimetuslehe avamise vajadusest märku anda. Siinkohal tuleb arvestada, et tegemist on haiguslehe soovist teatamisega, lõpliku otsuse lehe kinnitamiseks ning avamiseks teeb inimese perearst.