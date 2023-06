Koroonat põdenud teatavad nendest probleemidest veel kaua pärast haigust

Leiud näitavad, et 17% inimestest ei taastunud tervis täielikult ja 18% teatas Covid-19-ga seotud sümptomitest 24 kuud pärast esmast nakatumist.

Enamik inimesi, kellel on Covid-19, paraneb varsti pärast haiguse algfaasi, kuid teistel on püsivad terviseprobleemid, tuntud kui pikk Covid, mis võivad mõjutada elukvaliteeti ja töövõimet.

Varasemad hinnangud pikemaajaliste tervisemõjude kohta pärast Covid-19 nakkust on suure varieeruvusega: 22–75% põdenutest kaebas 12–24 kuu jooksul sümptomeid. See on takistanud teadlastel teha kindlaid järeldusi.