Kes peaksid kofeiinist hoiduma?

«Kohvi tarbimist peaksid piirama ärevuse või depressiooniga kimpus olijad ning põieprobleemidega inimesed. Glaukoomiga patsiendid peavad arvestama, et kofeiin tõstab silmasisest rõhku, mis püsib kõrgena kuni kolm tundi pärast kohvi joomist. Teatud südamehaiguste, näiteks liiga kiire südamerütmi puhul võib kofeiin süvendada või ägestada haiguslikku seisundit. Vererõhu probleemidega inimestel, kes regulaarselt kohvi ei tarbi, võib kofeiin vererõhku tõsta. Samas neid, kes on harjunud tassi kohvi päevas jooma, see ei mõjuta. Ärritunud soole sündroomi puhul võib liigne kofeiin tekitada või ägestada kõhulahtisust. Osteoporoosiga inimesed ei tohiks kindlasti tarvitada üle kahe tassi kohvi päevas, sest kofeiin viib kaltsiumi kehast välja,» loetleb Lehari arvukalt seisundeid, mille puhul kofeiini tarbimist tasuks vähendada või vältida.