Kiirabiõde avaldab, kas herilase nõelamine võib olla eluohtlik

Kõige tavalisemaks reaktsiooniks peale nõelamist on punetus, kuumustunne, turse ja valu torkekohas. Kodus saab ise turse ja valu leevendamiseks panna torkekohale midagi külma, näiteks sügavkülmast jääkott. See tuleks omakorda panna käteräti või mõne muu riideeseme sisse, et vältida külmakahjustuse teket. Külma peaks korraga peal hoidma 15-20 minutit, seejärel hoida vahet nii umbes kaks tundi. Valu vastu võib võtta paratsetamooli. Turse alandamiseks on meil käsimüügis apteekides olemas allergiarohud. Mõned allergiarohud ja valuvaigistid võiksid koduses apteegis alati varuks olla.