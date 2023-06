LÄBIMURRE ⟩ 40 aasta järel selgus, kuidas saab panna rasva mühinal põlema

Uus uuring on esimene, mis paljastab valgu termogeniin (uncoupling protein 1 ehk UCP1) molekulaarstruktuuri. See valk võimaldab pruunil rasvkoel ehk «heal rasval» põletada kaloreid soojusena – erinevalt tavalisest valgest rasvast, mis talletab kaloreid.

Teadlaste meeskond märgib, et nende leiud pakuvad olulisi molekulaarseid üksikasju, mis aitavad välja töötada ravimeid, mis aktiveerivad UCP1 kunstlikult, et põletada rasvast ja suhkrust saadud liigseid kaloreid. Nad lisavad, et see võiks ühel päeval võidelda rasvumise ja sellega seotud haigustega, nagu diabeet.

«Lisaks tavapärasele valgele rasvale, mida me kõik tunneme, saame tekitada ka pruuni rasva. Pruun rasv on hea rasv – see lagundab veresuhkrut ja rasvamolekule, et tekitada soojust ja aidata säilitada kehatemperatuuri,» ütles dr Paul Crichton East Anglia ülikooli Norwichi meditsiinikoolist.

«Enamik meie rasvast on siiski valge rasv, mis salvestab energiat ja liiga palju valget rasva põhjustab rasvumist,» lisas ta.

«UCP1 on peamine valk, mis võimaldab spetsiaalsel pruunil rasval kaloreid soojusena põletada. Me teame, et imetajatel aktiveerub pruunis rasvkoes UCP1, et kaitsta külma eest ja säilitada kehatemperatuuri – eriti vastsündinutel, kel ei teki veel külmavärinaid, mis aitaksid sooja hoida,» ütles meditsiiniteadlane.

«Paljud uuringud on keskendunud sellele, kuidas muuta valge rasv pruuniks rasvaks, et põletada rohkem kaloreid ja võidelda ainevahetushaigustega.