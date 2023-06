Huvitav teada: nii kaua liigutavad surnud

Lagunemise edasilükkamiseks võib eemaldada surnukehast vere ja muud vedelikud ning asendada need palsameerimisvedelikega, mida süstitakse veresoontesse. Need kemikaalid, mis toimivad säilitusainetena, pidurdavad keha lagundavate bakterite tegevust. Ehkki palsameerimine on levinud praktika, keelavad mõned religioonid selle, kuna seda peetakse keha rüvetamiseks.