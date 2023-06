EHMATAV AVASTUS ⟩ Levinud magusaine söömine lõhub rakkudes DNA ja paneb sooled lekkima

Kõne all on sukraloos, laialdaselt kasutatav kunstlik magusaine. Sama uurimisrühma eelmine töö näitas, et pärast sukraloosi allaneelamist toodetakse soolestikus mitmeid rasvlahustuvaid ühendeid. Üks neist ühenditest on sukraloos-6-atsetaat, vahendab Medical Xpress.

«Meie uus töö näitab, et sukraloos-6-atsetaat on genotoksiline,» ütleb Susan Schiffman, uuringut juhtinud teadlane, Põhja-Carolina ülikooli Chapel Hilli biomeditsiinitehnika osakonna dotsent. «Samuti avastasime, et sukraloos-6-atsetaati võib leida juba enne selle tarbimist ja metaboliseerumist,» lisab ta.

«Kui panna see konteksti, siis Euroopa toiduohutusameti genotoksiliste ainete toksikoloogilise ohu künnis on 0,15 mikrogrammi inimese kohta päevas,» ütleb Schiffman. «Meie töö näitab, et sukraloos-6-atsetaadi jäljed ühes igapäevases sukraloos-magustatud joogis ületavad selle läve. Ja see ei arvesta isegi sukraloos-6-atsetaadi kogust, mis tekib metaboliitidena pärast seda, kui inimesed sukraloosi tarbivad.»

Uuringu jaoks viisid teadlased läbi rea in vitro katseid, mille käigus viidi inimese vererakud kokku sukraloos-6-atsetaadiga ja jälgiti genotoksilisuse ilminguid.

«Lühidalt avastasime, et sukraloos-6-atsetaat on genotoksiline ja lõhkus tõhusalt DNA nendes rakkudes, mis kemikaaliga kokku puutusid,» ütleb Schiffman.

Teadlased viisid laboris läbi ka katsed, kus vaadati inimese soolestiku rakkude suhestumist sukraloos-6-atsetaadiga.