Jämesoolevähi teket võib tagant tõugata iseäralik tegur

«Teadlased on teinud palju tööd, et mõista soolestiku mikrobioomi ja vähi vahelisi seoseid. Kuid uus uuring käsitleb mikrobioomi mõju vähieelsetele polüüpidele,» ütles kaasautor dr Daniel C. Chung Medcal Xpressis. «Mikrobioomi kaudu on meil potentsiaalselt võimalus sekkuda ja vältida jämesoolevähi teket.»

Jämesoolevähk on USA-s teine ​​vähktõvega seotud surmapõhjus, samuti kasvab kolorektaalse vähi esinemissagedus noorte täiskasvanute hulgas. Peaaegu kõik jämesoolevähid tekivad vähieelsest polüübist. Üks parimaid viise jämesoolevähi esinemissageduse vähendamiseks on kasvu peatamine polüüpide staadiumis.

Polüübi tekkeks on rohkem kui üks viis. Kaks peamist polüübi tüüpi on torukujulised adenoomid ja «istuvad» sakilised adenoomid. Jämesoolevähi ja polüüpide riskifaktoriteks on elustiilitegurid, nagu ülekaalulisus või rasvumine, madal kehaline aktiivsus, kõrge punase ja töödeldud liha sisaldusega dieet, suitsetamine ja alkoholitarbimine. Need tegurid mõjutavad ka meie soolestikus elavaid baktereid, mida ühiselt nimetatakse soolestiku mikrobioomiks.

Teadlased arvavad, et need keskkonnamõjud võivad soodustada polüüpide kasvu kahel viisil. Need kas muudavad soolestiku mikrobioomi otseselt viisil, mis soodustavad polüüpide kasvu, või mõjutab polüüpide kasv omakorda soolestiku mikrobioomi, mis avaldab mõju soolestikku vooderdavatele rakkudele.

Varasemad väiksemad uuringud ei ole leidnud ühtset mustrit.