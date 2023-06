Suitsetamisest loobumisel on ootamatu eelis

«Kuigi me näeme Ühendkuningriigis suitsetamise määra üldiselt langemas, ei kehti see inimeste kohta, kellel on vaimse tervise probleemid,» ütles uuringut juhtinud Angela Wu, Oxfordi ülikooli teadur.

«Inimeste arv, kes suitsetavad ja kellel on vaimse tervise häire, on jäänud alates 1993. aastast samaks (umbes 40 protsenti). Loodame, et meie tulemused aitavad poliitikakujundajatel ja huvirühmadel toetada suitsetamisest loobumisel inimesi, kellel on vaimse tervise häired.»