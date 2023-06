Suur avastus tõotab igikestvat vähivastast immuunsust

Baylori meditsiinikolledži teadlased on avastanud olulise mõjuri vähivastases immuunvastuses, mis võib muuta mängureegleid. Uuring avaldati USA riikliku teaduste akadeemia toimetises.

«Üle 30 aasta tagasi avastasime minu laboris valgu, mille me nimetasime steroidiretseptori koaktivaatoriks (SRC), mis on vajalik geenide aktiivsuse tõhusaks reguleerimiseks,» ütles uurimuse autor dr Bert W. O'Malley, Baylori molekulaar- ja rakubioloogia professor News Medicalis. «Sellest ajast alates oleme avastanud, et SRC perekond (SRC-1, SRC-2 ja SRC-3) reguleerib mitmesuguseid rakufunktsioone.»

Aastate jooksul on O'Malley olnud eriti huvitatud SRC-3-st ja selle rollist vähi arengus. SRC-3 ei ole mitte ainult aktiivselt avaldunud kõigis inimeste vähkkasvajates ja osaleb vähi kasvus, vaid seda esineb ka regulatoorsetes T-rakkudes ehk Treg-rakkudes, mis reguleerivad vähivastast immuunsust. Võttes arvesse SRC-3 rohkust Treg-rakkudes ja kahtlustades, et see võib mängida rolli vähktõve progresseerumise kontrollimisel, uurisid O'Malley ja kolleegid SRC-3 geeni kõrvaldamise mõju Treg-rakkudes rinnavähi kasvule.

Meeskond lõi hiired, kellel puudus SRC-3 geen ainult Treg-rakkudes (SRC-3 väljalülitus) ning seejärel võrreldi rinnavähi progresseerumist hiirtega, kel SRC-3 geen endiselt toimis.