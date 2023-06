Nii mitu minutit tuleb vererõhu langetamiseks päevas kõndida

Vererõhu langetamiseks piisab minimaalselt 30 minutist kiirest kõnnist päevas. Vanusega vererõhk tõuseb. Kolmel üle 60-aastasel inimesel neljast on kõrgenenud vererõhk. Regulaarse liikumisega saab vererõhku normis hoida või vähemalt selle kõrgenemist edasi lükata.

Tasub aga teada, et soodne toime vererõhule püsib vaid regulaarselt liikudes. Kui muutud passiivseks, siis kõrgeneb ka rõhk. Ülemine vererõhk langeb regulaarse liikumisega 4-9 mm Hg.

Positiivne on ka see, et liikumine aitab normaliseerida kehakaalu. Hüpertoonikul tähendab viis kilogrammi kaalulangust keskmiselt viis mm Hg vererõhu alanemist.