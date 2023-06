Seitse enim levinud müüti psoriaasi kohta

Psoriaasi haigestutakse halva hügieeni tõttu

Doktor Külli Kingo sõnul on psoriaasi põdevate inimeste kehadel haiguskolded, mis on kaetud kettude ja soomustega. Need moodustavad koorumise ja lõhenemise tagajärjel punetavaid naaste. «Kui haigusest on haaratud pea, on nähtavaks tagajärjeks kõõm, mida võib leida nii inimese riietelt kui teda ümbritsevatelt pindadelt. Seetõttu seostatakse psoriaasi tihtipeale halva hügieeniga. Haiguskolded ei ole aga tingitud hügieeniprobleemidest, vaid põletikust, mis põhjustab naha sarvkihi kontrollimatu paksenemise,» selgitab doktor Kingo. Tavaliselt kulub naharakkude uuenemiseks kuni 28 päeva, kuid psoriaasi korral lüheneb see periood viie päevani. «Surnud naharakud ei jõua maha kukkuda, vaid kogunevad nahale. Hea isiklik hügieen aitab tülikaid sümptomeid vähendada, ent arvestada tuleb sellega, et pestes ei tohi vesi olla liiga kuum ning nahka ei tohi traumeerida (näiteks kettusid mehhaaniliselt kammiga eemaldada), sest psoriaasi lööbele on iseloomulik teke eelistatult trauma kohtadele,» lisab doktor Kingo.