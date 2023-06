Teadlased mures: linnugripp muutub ja levib pöörase kiirusega

Kuigi oht inimestele on endiselt madal, tekitab muret imetajatel esinevate juhtumite arv.

1996. aastal esile kerkinud H5N1 linnugripiviiruse levik piirdus varem hooajaliste puhangutega. Alates 2021. aasta keskpaigast on aga viirused muutunud nakkavamaks, mille tulemuseks on aastaringsed puhangud, levimine uutesse piirkondadesse ning metslindude ja kodulindude massiline hukkumine.

Hiljutised uuringud, mida juhtis Maailma terviseorganisatsiooni ridades linnugripiviiruseid uuriv Richard Webby, näitasid, et viirus on Euroopast Põhja-Ameerikasse levides kiiresti arenenud ja see on muutunud ka nakkavamaks.

Webby ütles, et nakatatud tuhkru ajust leiti ka ootamatult suur hulk viirust, mis viitab sellele, et see põhjustas varasematest tüvedest tõsisema haiguse.

Teadur rõhutas, et risk inimestele on endiselt madal, aga lisas, et viirus muutub. «See suurendab võimalust, et juhuslikult» võib viirus «üle võtta geneetilised tunnused, mis võimaldavad sellel olla rohkem inimese viiruse moodi,» ütles ta.