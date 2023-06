HUVITAV AVASTUS ⟩ Teadlased leidsid, mis nädalapäeval võib kõige tõenäolisemalt infarkti saada

Iirimaa Belfast Health and Social Care Trusti ja Royal College of Surgeonsi teadlased leidsid, et tõenäosus saada esmaspäeval raske südameinfarkti vorm ehk STEMI, oli 13 protsenti suurem kui teistel nädalapäevadel.

STEMI ehk ST-elevatsiooniga müokardiinfarkt on tõsine südameinfarkt, mis võib tõenäoliselt lõppeda tõsiste tüsistuste või surmaga. Eluohtlik seisund on saanud oma nime eristuva mustri järgi, mille see elektrokardiogrammil loob.

Seisund tekib siis, kui üks koronaararteritest blokeerub täielikult, põhjustades hapnikurikka verevarustuse seiskumise südame teatud osas. See nõuab viivitamatut sekkumist, mida nimetatakse ka koronaarangioplastikaks.

Uurijad hindasid 10 528 patsiendi andmeid, kes võeti aastatel 2013–2018 STEMI-ga haiglatesse. Nad leidsid, et südameatakkide arv sagenes töönädala alguses ja kõrgeim esinemissagedus esmaspäeval.

«Oleme leidnud tugeva statistilise korrelatsiooni töönädala alguse ja STEMI esinemissageduse vahel,» sõnas uuringu juht dr Jack Laffan.

Kuigi «sinise esmaspäeva» fenomeni täpne mehhanism jääb ebaselgeks, usuvad teadlased, et see on seotud ööpäevase rütmiga, mis on seotud keha une või ärkveloleku tsükliga. «Põhjus on tõenäoliselt kompleksne,» lisas Laffan.