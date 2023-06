9 olulist nõuannet, kuidas nautida ohutult veemõnusid

3. Märka numbrit päästestendil

Eestis on päris palju randu, kus on kohapeal päästestend koos päästerõngaga. Igal päästestendil on oma unikaalne number, mis tähistab täpseid koordinaate. Tänu sellele piisab asukoha määramiseks öelda Päästeametile vaid päästestendil olev number. Lisaks sellele, et päästjad jõuavad seeläbi kiiremini kohale, aitab see olukorras, kus külastaja on võõras rannas ega oska täpset asukohta öelda. Kui päästestend on katki või on sealt asju ära võetud, tuleb sellest Päästeametile märku anda. Päästestendil olevad esemed võivad kriitilises olukorras aidata kellegi elu päästa.

4. Oluline on näha vees olevat inimest

Kuigi palju on räägitud, et uppudes tuleb kõva häält teha ja appi hüüda, siis ohuolukorras ei pruugi see elus püsimisele keskendunud uppujale meelde tulla. Siin on suureks abiks vees oleva inimese nägemine. Uppujat saab ära tunda selle järgi, et ta hulbib kätega ühe koha peal, ta pea on kuklas ja ta keskendub sellele, et suu, mille kaudu hingata, oleks veepinnal.

5. Uppuja ja päästja vahele peab ese jääma