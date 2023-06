Erilised osakesed aitasid vabaks saada raskest haigusest

Hulgiskleroosi puhul ei taju efektor-T-rakud, mille ülesanne on esimestena reageerida sissetungijate vastu, et närvirakkude jätkeid kaitsev rasvkest (müeliin) on normaalne organismi osa ja ründab seda. See põhjustab põletikku ja kahjustusi. Müeliinikahjustus häirib närviimpulsside ülekandumist keha ja aju vahel. Regulatiivsed T-rakud pärsivad aga autoimmuunhaiguste korral liigset põletikku.