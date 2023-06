Selgus Ida-Tallinna Keskhaigla aasta kõige patsiendisõbralikum tegu

ITK «Aasta kõige patsiendisõbralikuma teo» konkursi võitis mobiilne silmakabinet ja laste silmade tervise edendamine Eestis. ITK silmakliinik viib läbi projekti «Müoopia ennetus lastel», millega uuritakse erinevate silmaprobleemide levimust Eesti kooliealistel lastel. Laste seas on üheks suurimaks silmaprobleemiks lühinägevus ehk müoopia ning seega on projekti üheks eesmärgiks kaardistada probleemi ulatus ja saada ülevaade laste silmade tervise seisust Eestis tervikuna. Projekti eripäraks on see, et lapsi ei kutsuta silmaarsti vastuvõtule haiglasse, vaid mobiilse silmakabinetiga sõidetakse koolide juurde ning teostatakse silmaarsti vastuvõtt koolipäeva jooksul. Selle abil on diagnoositud ning ravitud silmaprobleeme lastel, kes ei ole ise silmaarsti vastuvõtule jõudnud. Vahemikus aprill 2022 kuni mai 2023 on mobiilses silmakabinetis teostatud silmaarsti vastuvõtt 524 lapsele. Neist 19 protsendil oli vaja väljastada uus prilliretsept ning 6% kutsuti edasistele uuringutele mõne juhuleiuna avastatud kõrvalekalde osas.