USA meeste seas kogub populaarsust ebatavaline iluoperatsioon

Kuigi jalgade pikendamine on intensiivne ja kallis protsess, on see saanud viimase viie aasta jooksul järjest populaarsemaks ja aktsepteeritavamaks, märkis California Burbanki Instituudi kirurg Shahab Mahboubian NBS News-ile. Arsti sõnul on tema juurde tulnud operatsioonile isegi 60- ja 65-aastased, keda nende pikkuse tõttu pilgatakse ja kes seetõttu tunnevad end teistest kehvemana.