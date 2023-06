Eestlane on alkoholilembeline: täiskasvanud jõid 11,1 liitrit absoluutalkoholi inimese kohta

Lisaks soodsale hinnale on Eestis alkohol ka füüsiliselt lihtsasti kättesaadavam. Ligi 90 protsenti inimestest jõuaks enda sõnul lähimasse alkoholi müügikohta kuni 10 minutiga. Müügikohti on alates 2020. aastast järjest lisandunud ja alkohol on kättesaadav ka läbi e-kaubanduse ning kiirkullerite. Kui 2022. aasta alguse seisuga oli kehtiv alkoholi müügiluba 9082 müügikohal, siis 2023. aasta mai alguses 9374 müügikohal (+3,2%).

Tervise Arengu Instituudi andmetel suri 2022. aastal otseselt alkoholi liigtarvitamisest tingitud haigustesse 753 inimest, keda on 58 inimest rohkem kui eelmisel aastal. Kõige rohkem elusid kaotasime alkoholi tõttu tööealiste inimeste hulgas vanuses 45-64. Otseselt alkoholist põhjustatud surmade arv suureneb juba viiendat aastat. Võib oletada, et lisaks alkoholi kogutarbimise suurenemisele mõjutas alkoholiga seotud haigustesse suremist osaliselt ka piiratud juurdepääs tervishoiuteenustele Covid-19 pandeemia ajal ja inimesed ei jäid õigel ajal pöördumisega hiljaks.

«Alkoholist tingitud surmade ja eeldatavasti ka teiste kahjude suurenemise taga on viimastel aastatel alkoholi suhteliselt odav hind, mida soodustas majandustõus ja 2019. aastal tehtud aktsiisilangetus. Samuti mängib rolli alkoholi lihtne kättesaadavus ja nõrk järelevalve alkoholiseaduse jõustamisel. Tervise Arengu Instituudi 2022. aastal tehtud alkohoolsete jookide testostlemise uuring näitas, et alkoholi osta soovivalt noortelt küsitakse dokumenti vähem kui pooltel juhtudel. Samuti on probleemiks alkoholi müük ja serveerimine joobe tunnustega inimestele, mis suurendab vigastuste ja surmade hulka,» ütles TAI direktor Annika Veimer. «Alkoholitarbimise ja selle kahjude vähendamise trendi peatamiseks on vajalik kõikide tasandite koostöö ja ka lisaressursid järelevalve tugevdamiseks müügikohtades.»