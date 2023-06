Uus-Meremaa keelustab ühekordsed e-sigaretid

Terviseminister Ayesha Verrall ütles, et ühekordselt kasutatavad e-sigaretid keelatakse augustist, kirjutab Medical Xpress. Selle all mõistetakse e-sigarette, millel pole võimalik akusid eemaldada või vahetada.

«Liiga paljud noored veibivad, mistõttu teeme selle peatamiseks mitmeid olulisi samme,» ütles ta avalduses.

Ta lisas, et uusi e-sigarettide poode ei lubata koolide ega maooride kohtumispaikade lähedusse.

Verrall märkis, et valitsus soovib leida tasakaalu selle vahel, et noored ei hakkaks veipe kasutama, kuid need oleks variant inimestele, kes soovivad e-sigarette suitsetamisest loobumise abivahendina kasutada.

Kuus kuud tagasi teatas Uus-Meremaa, et muudab sigaretid püsivalt kättesaamatuks kõigile, kes on praegu alla 14-aastased, tõstes suitsetamise vanust igal aastal, kuni kogu elanikkond on kaetud.

Uus-Meremaal on suitsetavate täiskasvanute arv juba suhteliselt madal, vaid kaheksa protsenti. Kuid peaminister Chris Hipkins ütles, et uued piirangud on noorte jaoks vajalikud.

«Oleme kuulnud vanematelt, õpetajatelt ja direktoritelt, kes on mures, et paljudel on juba noores eas välja kujunenud halb harjumus,» ütles Hipkins.

Astma ja Hingamisteede Fondi 2021. aasta uuringu kohaselt veibib Uus-Meremaal peaaegu iga viies kooliealine teismeline vähemalt kord päevas.

Ühekordsete e-sigarettide piiramine toimus kuu aega pärast seda, kui Austraalia asus samasugusele tegevusele, süüdistades tubakafirmasid järgmise «nikotiinisõltlaste põlvkonna» loomises.

E-sigaretid võeti kasutusele 2000. aastate alguses ja esialgu arvati, et need on vähem kahjulikud ja asendavad vähki tekitavaid traditsioonilisi sigarette.