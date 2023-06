Ulatuslik uuring leidis, millised olid mRNA koroonavaktsiinide kõrvaltoimed lastele

Oluline leid oli, et väikeste vaktsineeritud laste seas ei leitud südamepõletikku, mida nimetatakse müokardiidiks, ütles uuringu juhtivautor Kristin Goddard, kes on Kaiser Permanente vaktsiiniuuringute keskuse uurimisprojekti juht.

Dr Klein lisas, et isegi kui Covid-19 hädaolukord on lõppenud, teame, et koroonaviirus kujutab endast pikaajalist tõsist ohtu igas vanuses inimestele, sealhulgas lastele. «Laste vaktsineerimine Covid-19 vastu on neile kasulik, kuna vähendab haiguskoormust, väldib viiruse levikut ning vähendab tõsiste haiguste tekkeriski.»