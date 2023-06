Nigeeria suupisted võivad olla maitsvad, aga riskantsed

Selge on see, et enamikus arengumaades on toiduohutust raske praktiseerida, kui puhas vesi ja kanalisatsioon ei ole saadaval. Seda mõjutavad rahvastiku kasv, sissetulekute ebavõrdsus ja madal haridustase.

Olgugi et tänavamüüjatelt, kohalikelt turgudelt ja supermarketitest saadavad suupisted on tavaliselt tehases eelpakendatud või pakendatud mitmesugustesse materjalidesse, on sellegipoolest vaja saastumisohtu oluliselt vähendada ja kontrollida, et koostisained pärineksid usaldusväärsetelt tarnijatelt. Samuti aitab kaasa heade hügieenitavade järgimine, milleks on käte põhjalik pesemine vee ja seebiga enne toidu käitlemist ning puhaste sööginõude kasutamine.