Kiirkõnd, tantsimine ja aiatööd aitavad vähendada selle haiguse tekkeriski lausa 75%

Diabeediga täiskasvanutele on hea tervise säilitamiseks soovitatav teha nädalas vähemalt 150-300 minutit mõõduka intensiivsusega treeningut. Uues uuringus selgus, et diabeeti saab ennetada, kui tegeleda regulaarse füüsilise tegevusega, näiteks aiatöö, tantsimisega või kiirkõnniga.

Ajakirjas The British Journal Of Sports Medicine avaldatud uuringus märgiti, et neil, kes tegid päevas rohkem kui tund mõõdukat või rasket treeningut, oli terviseprobleemide tekkerisk 74 protsenti väiksem kui nende eakaaslastel.

Isegi kui kellelgi oli geenide tõttu suurem võimalus teatud terviseprobleemide tekkeks, kogesid nad ikkagi samu eeliseid. Üllataval kombel vähenes haigestumise tõenäosus ka kõrge geneetilise riskiga inimestel, kes tegelesid treenimisega regulaarselt võrreldes madala geneetilise riskiga inimestega, kes ei treeninud, vahendas The Exponent.

Uuring on esimene omataoline, mis tõestab, et treening vähendab diabeediriski isegi neil, kes on geneetiliselt haavatavad.

Austraalia meeskond jälgis 59 325 täiskasvanust koosnevat rühma, kes kuulusid Ühendkuningriigi biopanga andmebaasi, mis sisaldab ulatuslikku teavet ligikaudu poole miljoni inimese geenide ja tervise kohta.

Uuringus loeti diabeedi ohjamiseks sobilikeks tegevusteks jooksmist, kiirkõndi, tantsimist, rattasõitu ja aiatööde tegemist, vahendab Medical Daily.