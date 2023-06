Saa teada, kui palju on Eestis tervishoiutöötajaid

Arste oli eelmisel aastal 4683 ja nende arv suurenes võrreldes 2021. aastaga 2,5%. Arstide keskmine vanus ei ole viimastel aastatel muutunud ja see oli 51 aastat.

Õdesid oli 2,9% rohkem kui aasta varem – 8882. Õdede keskmiseks vanuseks oli 46 aastat, ka see näitaja on püsinud viimase paari aasta tasemel.

Tuhande elaniku kohta oli Eestis 2022. aastal 3,4 arsti ja 6,5 õde. Ühe arsti kohta töötas keskmiselt 1,9 õde. Arstide arvult tuhande elaniku kohta on Eesti olnud aastaid Euroopa Liidu keskmiste seas, õdede sama näitaja jääb EL keskmisele alla.

Eelmisel aastal töötas Eestis 944 perearsti, ühe perearsti ravida oli keskmiselt 1447 inimest. Perearstide arv suurenes aastaga 0,4%. Perearstide keskmine vanus oli 55 aastat.

Pensioniealiste perearstide ja ka arstide osatähtsus on viimase üheksa aasta jooksul pidevalt kasvanud, perearstidel keskmiselt 1,6 ja arstidel 0,6 protsendipunkti aastas. 27,1% perearstidest ja 22,3% arstidest olid 65-aastased või vanemad.

2022. aastal töötas Eestis 1604 pereõde ja nende arv on üheksa aastaga kasvanud keskmiselt 6% aastas, viimase aastaga 5%. Pereõed olid keskmiselt 45-aastased. Pensioniealiste pereõdede osatähtsus oli 7%, mis on viimasel paaril aastal langenud. Ühe perearsti kohta töötas keskmiselt 1,7 pereõde, mis on aasta-aastalt rohkem.

Täiskoormusega töötas 48,5% ja sellest väiksema koormusega 31,9% arstidest. 61,4% õdedest töötas täiskoormusega, 25,5% aga väiksema koormusega. Viimasel üheksal aastal on pidevalt vähenenud täiskoormusega töötavate ja suurenenud väiksema koormusega töötavate arstide ja õdede osatähtsus. Täiskohast suurema koormusega töötanud arstide osatähtsus on selle aja jooksul jäänud samaks. Suurema koormusega töötanud õdede osatähtsus, mis vahepeal kasvas koroonapandeemia tõttu, on viimasel aastal taas kahanenud.

Eelmisel aastal töötas Eestis 1375 hambaarsti ja 1222 hambaraviõde ning nende arv suurenes viimase aastaga vastavalt 2,2% ja 0,2%. Hambaarstide keskmine vanus oli 47 aastat ja hambaraviõdedel 45 aastat.

Tervishoiutöötajate andmed on leitavad TAI tervisestatistika ja uuringute andmebaasi osas «Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine», teema all «Tervishoiutöötajad». Haiglavõrgu arengukava haiglate andmed on leitavad teema «Haiglavõrgu arengukava haiglad» ja tervishoiuasutuste andmed «Tervishoiuteenuste osutajad» alt. Visualiseeritud andmed on leitavad siit.