Pika aja jooksul liiga palju lisatud suhkru tarbimine võib mõjutada hormoonide tasakaalu. Suhkru söömisel suureneb vereringes glükoosisisaldus, mille tagajärjel pankreas vabastab insuliini. Insuliin mõjutab ka hormooni leptiini, mis on meie loomulik söögiisu vähendaja, öeldes ajule, et aitab, võime söömise lõpetada. Tasakaalustamata insuliinitase koos teatud suhkrute, näiteks fruktoosi suure tarbimisega võib tekitada leptiiniresistentsuse, mis soodustab kehakaalu suurenemist ja rasvumist. Ka rasvunud inimestel on välja kujunenud leptiiniresistentsus, kuna liigse leptiini tootmise tulemusel ei reageeri hüpotalamus enam leptiini signaalidele ja täiskõhutunnet ei teki.