Kõrvus vilistama paneva terviseprobleemi vastu leiti tõhus leevendus

Kliinilises uuringus osales 99 isikut, kellel oli somaatiline tinnitus. See on haigusseisundi vorm, mille puhul liigutused, nagu lõualuu kokku surumine või surve avaldamine otsaesisele, põhjustavad märgatava muutuse kogetud helide kõrguses või tugevuses. Peaaegu 70 protsendil tinnituse all kannatajatest on somaatiline vorm.