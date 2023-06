Facebooki kaudu levivad padjad, mille tõttu on surnud kümme imikut

USA tarbekaupade ohutuse komisjon teatas teisipäeval, et Boppy Newborn Loungers ei ole enam seaduslikult müügil 2021. aastast, aga keelustamise algusest on neid pakutud Facebook Marketplace lehel ehk turuplatsil tuhandeid.

Agentuur kirjutas teisipäeval Facebooki emaettevõtte Meta Platforms tegevjuhile Mark Zuckerbergile, öeldes, et on korduvalt taotlenud «turuplatsilt» kõnealuste esemete kõrvaldamist. Pöördumises nimetati Boppy istepatja kui «eriti jõledat näidet» tootest, mis seab tarbijad ohtu.

«Kuni nende müüki ei peatata, on imikud jätkuvalt surmaohus,» ütles ohutuskomisjoni volinik Richard Trumka avalduses. Ta lisas, et Meta «ei ole võtnud tõhusaid meetmeid» vastuseks agentuuri poolt viimase aasta jooksul iga kuu tehtud keskmiselt tuhandele Boppy padja eemaldamistaotlusele.

Boppy tootjad kutsusid 2021. aasta septembris tagasi enam kui kolm miljonit oma patja imikute lämbumisohu tõttu – aastatel 2015–2020 teatati kaheksast Boppy padjaga seotud surmajuhtumist. USA tarbekaupade ohutuse komisjon teatas teisipäeval, et vahetult pärast toote tagasikutsumist suri veel kaks last.

Meta veebipõhistes eeskirjades on sätestatud, et turuplatsil ei tohi reklaamida ega müüa tagasikutsutud tooteid, ning julgustab kasutajaid enne kaupade ostmist kontrollima, kas toode on ametlikult müügilt tagasi kutsutud. Ettevõte ütleb, et tagasikutsutud tooteid sisaldavad postitused eemaldatakse tuvastamisel.