Ai-ai! Tehisaru prognoosib rinnavähki, aga uroloogiast ei tea tuhkagi

ChatGPT nigel arusaamine uroloogiast on vastuolus selle jõudlusega teistel kraadiõppe eksamitel. Autorid viitavad sellele, et kuigi ChatGPT võib faktide meeldetuletamist nõudvate testide puhul hästi hakkama saada, siis näib, et see ei vasta kliinilise meditsiiniga seotud küsimustele, mis nõuavad «mitme kattuva fakti, olukorra ja tulemuste samaaegset kaalumist».