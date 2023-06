KATKEND RAAMATUST ⟩ Miks teised elavad head elu ja minu jaoks on see kättesaamatus kauguses?

Need on levinud ja praktilised eesmärgid, mis ühendavad põlvkondi ja ületavad riigipiire. Paljudes maades küsitakse lastelt niipea, kui nad enam-vähem rääkida oskavad, kelleks nad suurena tahavad saada – see tähendab, millise karjääri nad kavatsevad valida. Kui täiskasvanud kohtuvad uue inimesega, on üks esimesi küsimusi: «Millega tegelete?» Edu mõõdikuiks on sageli tiitlid, kõrge palk ja tunnustatud saavutused, kuigi enamik meist mõistab, et need üksi ei taga tingimata õnnelikku elu. Need, kel õnnestub panna «linnuke» mõne või koguni kõigi edu näitajate taha, avastavad tihti, et tunnevad end ikka samamoodi nagu enne.