See jook kustutab janu paremini kui vesi

Šotimaa St. Andrewsi ülikooli uuringu kohaselt selgub, et parim jook janu kustutamiseks on piim. St. Andrewsi Meditsiinikooli professor ja uuringu autor Ronald Maughan selgitab, et kuigi vesi on hea jook, hoiavad vedeliku tasakaalu kehas paremini veidi suhkrut, rasva või valku sisaldavad joogid, vahendab CNN.