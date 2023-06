EHMATAV AVASTUS ⟩ Koroonaviirus paneb ajurakud sulanduma ja rikub nende toimimise

Leiud sarnanevad varasema uurimistööga kopsurakkude kohta: ACE2 retseptor näib olevat oluline nende sulandumise vahendamisel SARS-CoV-2 infektsiooni ajal.

Laborinõudes ja organoidides nähtud neuronaalsel ühinemisel oli aga ka mõningaid iseärasusi, mis eristas neid kopsurakkude omast. Kopsurakkude sulandumisel ühildusid üksteisega ainult raku keha põhiosad. Seevastu neuronitel näis sulandumine toimuvat raku kehast kaugemal, nende jätkete dendriitide ja aksonite vahendusel, mis on muidu vajalikud rakkudevahelises kommunikatsioonis.

Sulandumised näisid seda suhtlust häirivat. Neuronid aktiveeruvad tavaliselt iseseisvalt, levitades signaale kogu ajus. Kuid 90 protsenti ühinenud neuronitest aktiveerusid samal ajal, ülejäänud 10 protsenti vaikisid. See tohutu sünkroonse tegevuse hulk «on peaaegu nagu krambihoog,» ütleb Hilliard. Ta ütleb, et kui delikaatne suhtlus katkeb, võib tekkida nii-öelda «ajuudu». Hillardi rühm on varem näidanud, et neuronite sulandumise esilekutsumine ussi närvisüsteemis vähendas nende võimet tunda lõhnu.

Kuigi uuring viidi läbi laboris, võib see aidata selgitada üht pandeemia kõige kummalisemat nähtu, milleks on kuid kesta võivad neuroloogilised sümptomid.

«Need neuronid on nagu siiami kaksikud, nad on ühendatud puusast,» ütleb Adonis Sfera, Pattoni haigla psühhiaater, kes ei osalenud uuringus. «Kas nad saavad toimida neuronitena? Keegi ei tea seda veel. Kuid tõenäoliselt on nad sellest funktsioonist osa kaotanud.»

Pasteuri instituudi viroloog Olivier Schwartz ütleb, et keegi pole veel surnud Covid-19 patsientidel neuronite ühildumist otsinud. Ta sõnul tasub teemat edasi uurida. Viroloog lisab, et neuronite sulandumine võib olla olulisem isegi teiste viiruste puhul, mis nakatavad rohkem neuroneid kui SARS-CoV-2 tavaliselt, näiteks marutaudiviirus.