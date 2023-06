Eestis katkestati mullu 3466 rasedust

Iseeneslike raseduse katkemisi, sealhulgas peetunud rasedusi registreeriti mullu 1569, mis on 124 võrra vähem kui 2021. aastal. Raseduse iseensesliku katkemise ja peetunud raseduse puhul loote arengut ei toimu, see tähendab, et loode on surnud ning sageli on vaja meditsiinilist sekkumist.