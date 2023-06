Nõmme metsades algavad suvised metsakümblused

Nõmme linnaosa vanema Karmo Kuri sõnul on Nõmme elanikel hindamatu võimalus oma vaba aja veetmiseks looduses - Harku metsas, Pääsküla rabas, Nõmme nõlvadel ja mujal. «Nõmme vaba aja keskuse poolt korraldatavad metsakümblused on mõeldud kõigile neile, kes end üksinda metsas turvaliselt ei tunne või vajavad seltskondlikku tuge. Retkede läbiviija Aalo Kukk kinnitab, et iga retk on omanäoline ning selle kujundavad osalejad teekonnal nähtu ja kogetuga,» rääkis linnaosavanem.