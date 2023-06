6 lihtsat viisi, kuidas palava ilmaga kodu jahutada

1. Kasuta kardinaid ja ruloosid ka päevasel ajal

Kas teadsid, et ligi 76 protsenti soojusenergiast pääseb eluruumidesse läbi akende? Tavaliselt oleme harjunud kardinad või rulood ette tõmbama õhtul, mil väljas on pime, et tuppa ei oleks sisse näha. Tegelikult on need head abilised ka päevasel ajal takistamaks soojuskiirte jõudmist ruumi.

Eriti edukalt püüavad soojust just heledad kardinad, mis ei neela nii palju valgust kui tumedad toonid ja hoiavad seetõttu toa jahedamana. Ka paksemad kardinad on hea variant, kuid need takistavad lisaks soojuskiirgusele ka valguskiirguse tuppa jõudmist. See tähendab, et pimeda toa valgustamiseks tuleb teha kulutusi elektri pealt.

Veel on müügil spetsiaalsed akendele paigaldatavad kiled ja lahtikäivad varjualused. Kilede puhul kehtib sama põhimõte, mis kardinategi – mida tumedam, seda vähem naturaalset valgust tuppa pääseb.

2. Vaata, et jahe õhk ei pääseks siseruumidest välja

Kodu soojustamine ei tule kasuks ainult talvel sooja toatemperatuuri säilitamisel, vaid aitab ka suvel hoida jaheda õhu ruumis sees. Seetõttu on oluline käia oma kodus ringi ja kaardistada kohad, kus võib õhuleket esineda. Tavaliselt on nendeks seinad, põrandad, katus ning uste- ja aknaraamide vahed. Kindlasti tasub üle kontrollida ka pööning ja kelder.