Teadlased avastasid üllatava vähivastase relva

«Immunoteraapia suudab tänapäeval tõhusalt võidelda vaid 30–40 protsendiga vähkidest,» ütles Benoît Van den Eynde, kes on Ludwigi vähiuuringute instituudi liige ja kasvajaimmunoloogia professor Oxfordist Medical Xpressis. «Paljud vähivormid on resistentsed, peamiselt seetõttu, et T-lümfotsüüdid ei reageeri piisavalt. Avastasime, et kunagi kõrgvererõhktõve raviks kasutatud ravimitel võib olla nende immunoteraapiale vastupanuvõmeliste vähivormidega võitlemisel väga huvitav mõju.»